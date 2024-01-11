Кабмін відкликав з Ради законопроект про мобілізацію, - джерела

Як зазначили джерела, відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду.

Найближчим часом до Верховної ради України буде подано доопрацьований проєкт закону з урахуванням пропозицій.

Законопроєкт про мобілізацію в Україні

Наприкінці грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення. Законопроєкт останні кілька днів розглядав Комітет з питань нацбезпеки разом з Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ.

Як зазначав заступник голови Комітету з нацбезпеки Єгор Чернєв, у документі міститься багато спірних питань. Зокрема, вони стосуються обмежень для ухилянтів. Також, за його словами, у законопроєкті не буде норми про розсилання повісток через електронну пошту.

Раніше у Раді заявили, що парламент у першому читанні розгляне законопроєкт 11 січня. Проте сьогодні стало відомо, що документ повертають до уряду на доопрацювання.

Спікер Ради Руслан Стефанчук повідомив, що рішення щодо повернення законопроєкту до Кабміну було спільним. Його підтримали в парламенті, представники уряду та військового керівництва.