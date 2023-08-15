Кабмін виділив понад мільярд гривень на посилення оборонних рубежів у двох областях

Уряд виділив понад 1,2 млрд гривень з резервного фонду державного бюджету на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.
Він підкреслив, що Україна щоденно зміцнює свою обороноздатність. Так, сьогодні Кабмін ухвалює два рішення для посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів.
"На запит Харківської та Чернігівської обласних військових адміністрацій з резервного фонду держбюджету виділяємо понад 1,2 млрд гривень", - сказав прем'єр.
Шмигаль зазначив, що 911,5 млн гривень виділять для Харківської області та понад 363 млн гривень - для Чернігівської на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд.
За його словами, замовниками та виконавцями цих робіт є обласні військові адміністрації.
Нагадаємо, українські бійці створили декілька потужних оборонних рубежів навколо столиці та Київської області.
До того ж, наші захисники почали будувати фортифікаційні споруди на кордоні з невизнаним Придністров'ям.
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