Уряд виділив додаткові мільярди для імпорту газу на опалювальний сезон

Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити додаткові 8,4 мільярда гривень на імпорт газу протягом опалювального сезону 2025-2026 років.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
"Це рішення - частина підготовки до зими в умовах обстрілів. Більше газу Україні потрібно для стабільного проходження опалювального періоду. Адже через масовані російські удари по газовій інфраструктурі ми тимчасово втратили власний видобуток", - написала Свириденко.
За її словами, купівля додаткового газу дозволить підвищити надійність постачання в домівки в умовах російського тероризму, спрямованого проти енергетики України.
"Уряд спільно з Нафтогазом роблять усе необхідне, щоб гарантувати стабільне проходження опалювального сезону в Україні", - запевнила прем'єр.
Зазначимо, що Україні на початку поточного тижня довелося призупинити заповнення підземних газових сховищ на тлі обстрілів енергетики та через зупинку імпортних постачань газу через Польщу.
Заступник міністра енергетики України Микола Колесник 20 жовтня повідомив, що Україна "на 99,5%" виконала план закачування газу в підземні сховища перед опалювальним сезоном, але продовжить імпорт через падіння видобутку.