Уряд виділив додаткові мільярди для імпорту газу на опалювальний сезон

"Це рішення - частина підготовки до зими в умовах обстрілів. Більше газу Україні потрібно для стабільного проходження опалювального періоду. Адже через масовані російські удари по газовій інфраструктурі ми тимчасово втратили власний видобуток", - написала Свириденко.

За її словами, купівля додаткового газу дозволить підвищити надійність постачання в домівки в умовах російського тероризму, спрямованого проти енергетики України.

"Уряд спільно з Нафтогазом роблять усе необхідне, щоб гарантувати стабільне проходження опалювального сезону в Україні", - запевнила прем'єр.