Кабмин выделил дополнительные миллиарды для импорта газа на отопительный сезон

"Это решение - часть подготовки к зиме в условиях обстрелов. Больше газа Украине нужно для стабильного прохождения отопительного периода. Ведь из-за массированных российских ударов по газовой инфраструктуре мы временно потеряли собственную добычу", - написала Свириденко.

По ее словам, покупка дополнительного газа позволит повысить надежность поставок в дома в условиях российского терроризма, направленного против энергетики Украины.

"Правительство совместно с Нафтогазом делают все необходимое, чтобы гарантировать стабильное прохождение отопительного сезона в Украине", - заверила премьер.