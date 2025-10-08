Кабмін виділив 36,6 млрд гривень на потреби Міноборони: на що підуть кошти

Україна збільшить оборонні витрати

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про внесення змін до Державного бюджету на 2025 рік. Він передбачає додаткове фінансування сектору безпеки і оборони.

Згідно з документом, видатки загального фонду держбюджету пропонують збільшити на 317 млрд гривень. З них більша частина буде спрямована на фінансування Міністерства оборони України.

Кошти передбачено на: