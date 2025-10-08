UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Кабмін виділив 36,6 млрд гривень на потреби Міноборони: на що підуть кошти

Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль (facebook.com MinistryofDefence.UA)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів України спрямував 36,6 млрд гривень на потреби Міністерства оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

За словами Шмигаля, це фінансовий ресурс для зміцнення обороноздатності України.

Кошти розділять для покриття найпріоритетніших потреб:

  • виконання програм розвитку ОПК;
  • впровадження нових технологій;
  • розширення виробничих потужностей оборонної індустрії;
  • закупівлю озброєння та військової техніки.

Крім того, ще 500 млн гривень додатково підуть на підтримку українських зброярів.

"Працюємо комплексно та системно для посилення України зброєю вітчизняного виробництва, що завдаватиме ворогу непоправних втрат", - наголосив глава Міноборони.

Україна збільшить оборонні витрати

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про внесення змін до Державного бюджету на 2025 рік. Він передбачає додаткове фінансування сектору безпеки і оборони.

Згідно з документом, видатки загального фонду держбюджету пропонують збільшити на 317 млрд гривень. З них більша частина буде спрямована на фінансування Міністерства оборони України.

Кошти передбачено на:

  • заробітну плату військовослужбовців та інші обов’язкові виплати особового складу;
  • закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки й обладнання;
  • розвиток оборонно-промислового комплексу та впровадження нових технологій у сфері оборони.
Міністерство оборони УкраїниДенис ШмигальКабінет Міністрів УкраїниДержбюджетВійна в Україні