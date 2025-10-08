Кабмін виділив 36,6 млрд гривень на потреби Міноборони: на що підуть кошти

Кабінет міністрів України спрямував 36,6 млрд гривень на потреби Міністерства оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.
За словами Шмигаля, це фінансовий ресурс для зміцнення обороноздатності України.
Кошти розділять для покриття найпріоритетніших потреб:
Крім того, ще 500 млн гривень додатково підуть на підтримку українських зброярів.
"Працюємо комплексно та системно для посилення України зброєю вітчизняного виробництва, що завдаватиме ворогу непоправних втрат", - наголосив глава Міноборони.
Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про внесення змін до Державного бюджету на 2025 рік. Він передбачає додаткове фінансування сектору безпеки і оборони.
Згідно з документом, видатки загального фонду держбюджету пропонують збільшити на 317 млрд гривень. З них більша частина буде спрямована на фінансування Міністерства оборони України.
Кошти передбачено на: