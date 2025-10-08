RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Кабмин выделил 36,6 млрд гривен на нужды Минобороны: на что пойдут средства

Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (facebook.com MinistryofDefence.UA)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров Украины направил 36,6 млрд гривен на нужды Министерства обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, это финансовый ресурс для укрепления обороноспособности Украины.

Средства разделят для покрытия самых приоритетных потребностей:

  • выполнение программ развития ОПК;
  • внедрение новых технологий;
  • расширение производственных мощностей оборонной индустрии;
  • закупку вооружения и военной техники.

Кроме того, еще 500 млн гривен дополнительно пойдут на поддержку украинских оружейников.

"Работаем комплексно и системно для усиления Украины оружием отечественного производства, что будет наносить врагу непоправимые потери", - подчеркнул глава Минобороны.

 

Украина увеличит оборонные расходы

Напомним, недавно Кабинет министров одобрил законопроект о внесении изменений в Государственный бюджет на 2025 год. Он предусматривает дополнительное финансирование сектора безопасности и обороны.

Согласно документу, расходы общего фонда госбюджета предлагают увеличить на 317 млрд гривен. Из них большая часть будет направлена на финансирование Министерства обороны Украины.

Средства предусмотрены на:

  • заработную плату военнослужащих и другие обязательные выплаты личному составу;
  • закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники и оборудования;
  • развитие оборонно-промышленного комплекса и внедрение новых технологий в сфере обороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныДенис ШмыгальКабинет Министров УкраиныГосбюджетВойна в Украине