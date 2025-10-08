Кабмин выделил 36,6 млрд гривен на нужды Минобороны: на что пойдут средства

Кабинет министров Украины направил 36,6 млрд гривен на нужды Министерства обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
По словам Шмыгаля, это финансовый ресурс для укрепления обороноспособности Украины.
Средства разделят для покрытия самых приоритетных потребностей:
Кроме того, еще 500 млн гривен дополнительно пойдут на поддержку украинских оружейников.
"Работаем комплексно и системно для усиления Украины оружием отечественного производства, что будет наносить врагу непоправимые потери", - подчеркнул глава Минобороны.
Напомним, недавно Кабинет министров одобрил законопроект о внесении изменений в Государственный бюджет на 2025 год. Он предусматривает дополнительное финансирование сектора безопасности и обороны.
Согласно документу, расходы общего фонда госбюджета предлагают увеличить на 317 млрд гривен. Из них большая часть будет направлена на финансирование Министерства обороны Украины.
Средства предусмотрены на: