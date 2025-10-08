Кабмин выделил 36,6 млрд гривен на нужды Минобороны: на что пойдут средства

Украина увеличит оборонные расходы

Напомним, недавно Кабинет министров одобрил законопроект о внесении изменений в Государственный бюджет на 2025 год. Он предусматривает дополнительное финансирование сектора безопасности и обороны.

Согласно документу, расходы общего фонда госбюджета предлагают увеличить на 317 млрд гривен. Из них большая часть будет направлена на финансирование Министерства обороны Украины.

Средства предусмотрены на: