ua en ru
Ср, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Кабмін виділив 36,6 млрд гривень на потреби Міноборони: на що підуть кошти

Середа 08 жовтня 2025 21:20
UA EN RU
Кабмін виділив 36,6 млрд гривень на потреби Міноборони: на що підуть кошти Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль (facebook.com MinistryofDefence.UA)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів України спрямував 36,6 млрд гривень на потреби Міністерства оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

За словами Шмигаля, це фінансовий ресурс для зміцнення обороноздатності України.

Кошти розділять для покриття найпріоритетніших потреб:

  • виконання програм розвитку ОПК;
  • впровадження нових технологій;
  • розширення виробничих потужностей оборонної індустрії;
  • закупівлю озброєння та військової техніки.

Крім того, ще 500 млн гривень додатково підуть на підтримку українських зброярів.

"Працюємо комплексно та системно для посилення України зброєю вітчизняного виробництва, що завдаватиме ворогу непоправних втрат", - наголосив глава Міноборони.

Україна збільшить оборонні витрати

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про внесення змін до Державного бюджету на 2025 рік. Він передбачає додаткове фінансування сектору безпеки і оборони.

Згідно з документом, видатки загального фонду держбюджету пропонують збільшити на 317 млрд гривень. З них більша частина буде спрямована на фінансування Міністерства оборони України.

Кошти передбачено на:

  • заробітну плату військовослужбовців та інші обов’язкові виплати особового складу;
  • закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки й обладнання;
  • розвиток оборонно-промислового комплексу та впровадження нових технологій у сфері оборони.
Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України Держбюджет Війна в Україні
Новини
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи