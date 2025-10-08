Кабмін виділив 36,6 млрд гривень на потреби Міноборони: на що підуть кошти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Працюємо комплексно та системно для посилення України зброєю вітчизняного виробництва, що завдаватиме ворогу непоправних втрат", - наголосив глава Міноборони.

Крім того, ще 500 млн гривень додатково підуть на підтримку українських зброярів.

За словами Шмигаля, це фінансовий ресурс для зміцнення обороноздатності України.

Україна збільшить оборонні витрати

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про внесення змін до Державного бюджету на 2025 рік. Він передбачає додаткове фінансування сектору безпеки і оборони.

Згідно з документом, видатки загального фонду держбюджету пропонують збільшити на 317 млрд гривень. З них більша частина буде спрямована на фінансування Міністерства оборони України.

Кошти передбачено на: