Кабмин выделил 36,6 млрд гривен на нужды Минобороны: на что пойдут средства

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Работаем комплексно и системно для усиления Украины оружием отечественного производства, что будет наносить врагу непоправимые потери", - подчеркнул глава Минобороны.

Кроме того, еще 500 млн гривен дополнительно пойдут на поддержку украинских оружейников.

По словам Шмыгаля, это финансовый ресурс для укрепления обороноспособности Украины.

Украина увеличит оборонные расходы

Напомним, недавно Кабинет министров одобрил законопроект о внесении изменений в Государственный бюджет на 2025 год. Он предусматривает дополнительное финансирование сектора безопасности и обороны.

Согласно документу, расходы общего фонда госбюджета предлагают увеличить на 317 млрд гривен. Из них большая часть будет направлена на финансирование Министерства обороны Украины.

Средства предусмотрены на: