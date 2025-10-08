ua en ru
Кабмин выделил 36,6 млрд гривен на нужды Минобороны: на что пойдут средства

Среда 08 октября 2025 21:20
UA EN RU
Кабмин выделил 36,6 млрд гривен на нужды Минобороны: на что пойдут средства Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (facebook.com MinistryofDefence.UA)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров Украины направил 36,6 млрд гривен на нужды Министерства обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, это финансовый ресурс для укрепления обороноспособности Украины.

Средства разделят для покрытия самых приоритетных потребностей:

  • выполнение программ развития ОПК;
  • внедрение новых технологий;
  • расширение производственных мощностей оборонной индустрии;
  • закупку вооружения и военной техники.

Кроме того, еще 500 млн гривен дополнительно пойдут на поддержку украинских оружейников.

"Работаем комплексно и системно для усиления Украины оружием отечественного производства, что будет наносить врагу непоправимые потери", - подчеркнул глава Минобороны.

Украина увеличит оборонные расходы

Напомним, недавно Кабинет министров одобрил законопроект о внесении изменений в Государственный бюджет на 2025 год. Он предусматривает дополнительное финансирование сектора безопасности и обороны.

Согласно документу, расходы общего фонда госбюджета предлагают увеличить на 317 млрд гривен. Из них большая часть будет направлена на финансирование Министерства обороны Украины.

Средства предусмотрены на:

  • заработную плату военнослужащих и другие обязательные выплаты личному составу;
  • закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники и оборудования;
  • развитие оборонно-промышленного комплекса и внедрение новых технологий в сфере обороны.

