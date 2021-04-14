Кабмин ужесточил требования при назначении субсидий: что изменится

Кабинет министров Украины принял постановление, которым ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий. Решение принято на внеочередном заседании 14 апреля 2021 года
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Так, документом устанавливается, что:
Напомним, Министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабинета министров об изменении порядка предоставления жилищных субсидий населению. Документом предусматривается подача заявлений и деклараций в мае 2021 года.
Кроме того, Министерство социальной политики Украины рассчитает субсидии на следующий отопительный сезон после введения для поставщиков газа населению обязательного "годового продукта".