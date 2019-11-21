Кабмин ужесточил требования к энергоэффективности обогревателей

Кабинет министров Украины утвердил "Технический регламент требований к экодизайну для обогревателей помещений и комбинированных обогревателей". Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Как отмечается в сообщении, документ имеет целью обеспечить улучшение энергетических и экологических характеристик обогревателей помещений и комбинированных обогревателей, что в результате позволит постепенно увеличить количество энергоэффективных товаров на рынке.

"Внедрение системы установления требований по экодизайну енергопотребляющих товаров позволит постепенно устранять с рынка товары, которые оказывают наибольшее негативное воздействие на окружающую среду", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, Украина внедряет систему установления требований по экодизайну енергопотребляющих продуктов согласно обновленному законодательству ЕС в рамках выполнения Украиной взятых на себя обязательств согласно Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Технические регламенты по экодизайну рассматривают все воздействия на окружающую среду в течение всего жизненного цикла продукта - начиная от концепции, проектирования, производства, использования и до утилизации, но на сегодня, обычно, они ориентированы на энергопотребление только в фазе использования готовой продукции и устанавливают минимальные стандарты энергоэффективности, требуя тем самым, чтобы все продукты в этой категории удовлетворяли требования к обязательнрым уровням энергоэффективности

Как сообщало РБК-Украина Кабинет министров Украины 20 ноября одобрил 16 законопроектов и постановлений для европейской интеграции Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины 20 ноября внес изменения в план реализации Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.