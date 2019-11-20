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Кабмин раскрыл данные системы мониторинга Соглашения об ассоциации с ЕС

Новости » Политика     20.11.2019 - 11:46
Кабмин раскрыл данные системы мониторинга Соглашения об ассоциации с ЕС
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Систему "Пульс соглашения" сделали доступной для всех

Кабинет министров Украины раскрыл данные системы мониторинга выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, правительство открыло доступ к системе мониторинга выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, которая называется "Пульс соглашения". Данные в системе обновляются ежеквартально на основании отчета министерств.

Система мониторинга "пульс соглашения" доступна по адресу pulse.eu-ua.org.

"Ранее она был доступна только высшим органам власти. Предыдущее правительство отказывалось делать ее открытой для всех. Мы же открываем ее для внешних наблюдателей", - отметил Кулеба.

Напомним, Кабмин создал систему для отслеживания выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в 2017 году. Тогда же предполагалось, что она даст возможность в открытом доступе отслеживать ход выполнения соглашения, а также временные рамки его имплементации. Кроме того, система обеспечила перевод законов ЕС на украинский язык.

Ранее также сообщалось, что в Еврокомиссии намерены ускорить выполнение Соглашения об ассоциации с Украиной. При этом будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассчитывает на усиление секторального сотрудничества.

Кабмин сегодня проведет открытое заседание
Новости Украины ЕвросоюзКабинет Министров Украинысоглашение об ассоциации
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