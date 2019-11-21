Кабмін посилив вимоги до енергоефективності обігрівачів

Кабінет міністрів України затвердив "Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів". Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Як зазначається в повідомленні, документ має на меті забезпечити покращення енергетичних та екологічних характеристик обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів, що в результаті дозволить поступово збільшити кількість енергоефективних товарів на ринку.

"Запровадження системи встановлення вимог з екодизайну енергоспоживчих товарів дозволить поступово усувати з ринку товари, що здійснюють найбільший негативний вплив на довкілля", - йдеться в повідомленні.

Як наголосили в міністерстві, Україна впроваджує систему встановлення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів відповідно до оновленого законодавства ЄС у рамках виконання Україною взятих на себе зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом.

Технічні регламенти з екодизайну розглядають усі впливи на навколишнє середовище протягом усього життєвого циклу продукту - починаючи від концепції, проектування, виробництва, використання - і до утилізації, але на сьогодні, зазвичай, вони орієнтовані на енергоспоживання тільки у фазі використання готової продукції і встановлюють мінімальні стандарти енергоефективності, вимагаючи тим самим, щоб усі продукти в цій категорії задовольняли вимоги до обов'язкових рівнів енергоефективності.

Як повідомляло РБК-Україна Кабінет міністрів України 20 листопада схвалив 16 законопроектів і постанов для європейської інтеграції України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 20 листопада вніс зміни до плану реалізації Угоди про асоціацію з Європейським союзом.