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Кабмін посилив відповідальність за неправдиве мінування

Новини » Політика     18.12.2019 - 12:20
Кабмін посилив відповідальність за неправдиве мінування
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Кабмін пропонує конфісковувати майно "мінерів"

Кабінет міністрів України на засіданні 18 грудня посилив відповідальність за неправдиве мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За його словами, уряд посилив відповідальність за заздалегідь неправдиве повідомлення про замінування будівель, лікарень та інших суспільно важливих об'єктів.

"Найчастіше такі повідомлення стосуються закладів освіти, охорони здоров'я, інфраструктурних об'єктів і загрожують безпеці громадян і держави", - повідомив Гончарук.

Кабмін посилив відповідальність за неправдиве мінування

У той же час прем'єр не уточнив, яким чином була посилена відповідальність. Однак в розпорядженні РБК-Україна є схвалений на засіданні законопроект, яким у вигляді покарання, крім позбавлення волі, вводиться конфіскація майна. У той же час "мінування" об'єктів критичної інфраструктури буде каратися позбавленням волі до 8 років з конфіскацією майна.

Фото: проект закону

Нагадаємо, на початку грудня в Миколаєві невідомі повідомили про мінування всіх шкіл міста. У зв'язку з цим у навчальних закладах була проведена масова евакуація, перевірка на наявність вибухівки не підтвердила загрозу вибухів.

Крім того, цього тижня в Києві евакуювали Шевченківський районний суд через повідомлення про мінування. До цього в Києві закрили для пасажирів Центральний залізничний вокзал після аналогічного дзвінка про мінування.

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