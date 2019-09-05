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Кабмин уволил Уполномоченного по делам ЕСПЧ

Новости » Политика    05.09.2019 - 09:40
Кабмин уволил Уполномоченного по делам ЕСПЧ
Фото: Иван Лищина (facebook.com ivan.lishchyna)

Лещина уйдет со своей должности 13 сентября

Кабинет министров принял решение уволить Ивана Лещину с должности Уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Кабмина.

Как отмечается, Лещина уйдет со своей должности 13 сентября.

"Уволить Лещину Ивана Юрьевича с должности заместителя министра юстиции Украины - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека с 13 сентября 2019 г. по собственному желанию", - говорится в документе.

Сам Лещина в Facebook написал, что это были "успешные 38 месяцев".

"Это были успешные 38 месяцев: 50 свидетелей по Крыму и 80 по Донбассу, сотни документов, экспертных заключений, видео и фото материалов; два новых заявления в ЕСПЧ против РФ: в отношении политзаключенных и моряков (по последним Суд выдал обеспечительные меры в отношении медицинского обслуживания)", - написал он.

Напомним, Кабинет министров на заседании в среду уволил заместителей министра образования и науки Максима Стриху и Романа Гребу.

РБК-Украина ранее писало, что правительство официально сформировало новые министерства и передало полномочия новым министрам.

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