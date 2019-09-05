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Кабмін звільнив Уповноваженого у справах ЄСПЛ

Новини » Політика    05.09.2019 - 09:40
Кабмін звільнив Уповноваженого у справах ЄСПЛ
Фото: Іван Ліщина (facebook.com ivan.lishchyna)

Ліщина піде зі своєї посади 13 вересня

Кабінет міністрів прийняв рішення звільнити Івана Ліщину з посади уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт уряду.

Як зазначається, Ліщина піде зі своєї посади 13 вересня.

"Звільнити Ліщину Івана Юрійовича з посади заступника Міністра юстиції України - Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини з 13 вересня 2019 р. за власним бажанням", - йдеться документі.

Сам Ліщина у Facebook написав, що це були "успішні 38 місяців".

"Це були успішні 38 місяців: 50 свідків по Криму та 80 по Донбасу, сотні документів, експертних висновків, відео та фото матеріалів; дві нових заяви до ЄСПЛ проти РФ: щодо політв’язнів та моряків (по останнім Суд видав забезпечувальний захід щодо медичного обслуговування)", - написав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні в середу звільнив заступників міністра освіти і науки Максима Стріху та Романа Гребу.

РБК-Україна раніше писало, що уряд офіційно сформував нові міністерства і передало повноваження новим міністрам.

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