Кабмин уволил первого заместителя главы Фонда госимущества

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подписал распоряжение об увольнении первого заместителя председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Парфененко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Как сообщается, Парфененко был уволен с должности первого заместителя главы Фонда госимущества по соглашению сторон.

"Уволить Парфененко Дмитрия Николаевича с должности первого заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины по соглашению сторон", - говорится в распоряжении.

Напомним, 4 февраля Верховная рада поддержала увольнение Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины. За увольнение Бабак с должности министра проголосовали 266 народных депутатов.

Также РБК-Украина писало, что украинский парламент назначил нового министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром. В прошлом году Шмыгаль был назначен на должность председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Кроме того, ранее Кабмин назначил временного исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци". Обязательства руководителя УЗ были временно возложены на Желько Марчека. Он будет исполнять обязанности руководителя УЗ до избрания председателя правления.