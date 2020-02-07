Кабмін звільнив першого заступника глави Фонду держмайна

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук підписав розпорядження про звільнення першого заступника голови Фонду державного майна Дмитра Парфененка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

Як повідомляється, Парфененко був звільнений з посади першого заступника глави Фонду держмайна за угодою сторін.

"Звільнити Парфененка Дмитра Миколайовича з посади першого заступника голови Фонду державного майна України за угодою сторін", - йдеться в розпорядженні.

Нагадаємо, 4 лютого Верховна рада підтримала звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад та територій України. За звільнення Бабак з посади міністра проголосували 266 народних депутатів.

Також РБК-Україна писало, що український парламент призначив нового міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля віце-прем'єр-міністром. Минулого року Шмигаль був призначений на посаду очільника Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Крім того, раніше Кабмін призначив тимчасового виконувача обов'язки голови правління "Укрзалізниці". Обов'язки керівника УЗ було тимчасово покладено на Желько Марчека. Він виконуватиме обов'язки керівника УЗ до обрання голови правління.