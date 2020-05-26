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Кабмин уволил главу Госгеокадастра

Новости » Политика     26.05.2020 - 11:59
Кабмин уволил главу Госгеокадастра
Фото: бывший глава Госгеокадастра Денис Башлык (facebook.com/DBashlyk)

Госгеокадастр временно возглавит Юлия Мороз

Кабинет министров Украины уволил Дениса Башлыка с должности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Руководить службой будет исполняющий обязанности главы.

Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.

Согласно распоряжению, Башлык уволен с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в соответствии с частью первой статьи 87(1) закона "О государственной службе". Данная статья разрешают премьер-министру или профильному министру подать представление на увольнение на протяжении четырех месяцев с момента назначения.

Кроме того, обнародовано распоряжение о возложении обязанностей руководителя Госгеокадастра на первого замглавы Юлию Мороз.

Отметим, Башлык возглавлял службу с декабря 2019 года.

Напомним, в апреле Верховная рада окончательно приняла закон о доступе украинцев к кадастрам, при этом доступ к данным будет обеспечен через национальный геопортал инфраструктуры.

Тогдашний руководитель Геокадастра Денис Башлык в комментарии РБК-Украина заявил, что полноценно реализовать принятый закон получится только с 2021 года, однако пилотные проекты могут запустить уже в этом году.

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Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныувольнение
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