Кабмин уволил главу Госгеокадастра

Госгеокадастр временно возглавит Юлия Мороз
Кабинет министров Украины уволил Дениса Башлыка с должности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Руководить службой будет исполняющий обязанности главы.
Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.
Согласно распоряжению, Башлык уволен с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в соответствии с частью первой статьи 87(1) закона "О государственной службе". Данная статья разрешают премьер-министру или профильному министру подать представление на увольнение на протяжении четырех месяцев с момента назначения.
Кроме того, обнародовано распоряжение о возложении обязанностей руководителя Госгеокадастра на первого замглавы Юлию Мороз.
Отметим, Башлык возглавлял службу с декабря 2019 года.
Напомним, в апреле Верховная рада окончательно приняла закон о доступе украинцев к кадастрам, при этом доступ к данным будет обеспечен через национальный геопортал инфраструктуры.
Тогдашний руководитель Геокадастра Денис Башлык в комментарии РБК-Украина заявил, что полноценно реализовать принятый закон получится только с 2021 года, однако пилотные проекты могут запустить уже в этом году.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Иван Петров