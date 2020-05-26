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Кабмін звільнив главу Держгеокадастра

Новини » Політика     26.05.2020 - 11:59
Кабмін звільнив главу Держгеокадастра
Фото: колишній глава Держгеокадастра Денис Башлик (facebook.com/DBashlyk)

Держгеокадастр тимчасово очолить Юлія Мороз

Кабінет міністрів України звільнив Дениса Башлика з посади голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру. Керувати службою буде виконуючий обов'язки голови.

Відповідне розпорядження опубліковано на урядовому порталі.

Згідно з розпорядженням, Башлик звільнений з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру згідно з частиною першою статті 87(1) закону "Про державну службу". Дана стаття дозволяють прем'єр-міністру або профільному міністру подати подання на звільнення протягом чотирьох місяців з моменту призначення.

Крім того, оприлюднено розпорядження про покладення обов'язків керівника Держгеокадастра на першого заступника голови Юлію Мороз.

Відзначимо, Башлик очолював службу з грудня 2019 року.

Нагадаємо, в квітні Верховна рада остаточно прийняла закон про доступ українців до кадастрів, при цьому доступ до даних буде забезпечено через національний геопортал інфраструктури.

Тодішній керівник Держгеокадастра Денис Башлик в коментарі РБК-Україна заявив, що повноцінно реалізувати прийнятий закон вийде тільки з 2021 року, однак пілотні проекти можуть запустити вже цього року.

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Автор: Іван Петров

Теги Новини України Кабінет Міністрів Українизвільнення
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