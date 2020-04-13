Украинцы получат полноценный доступ к кадастрам с 2021 года

Фото: Денис Башлык (kmu.gov.ua)

Пилотный проект доступа к геопространственным данным может запустить в этом году

Полноценно реализовать принятый Верховной радой закон №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных" (НИГД) удастся с 2021 года. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава Госгеокадастра Денис Башлык.

По его словам, пилотный проект НИГД могут запустить в этом году.

"Мы должны обеспечить полную совместимость и достоверность геопространственных данных, которых в Украине чрезвычайное обилие. Планируется, что национальная инфраструктура геопространственных данных сможет заработать со следующего года. Однако уже рассматривается возможность запустить пилот в этом году", - сообщил Башлык.

Он также отметил, что система НИГД сможет объединить в себе сразу несколько реестров с геопространственными данными.

В частности, в Госгеокадастре отмечают, что пользователи будут иметь возможность искать, просматривать и загружать на единой картографической основе данные о природных ресурсах: земле, воде, лесе, полезных ископаемых, природоохранных зонах, статистическую информацию и другие объекты (дороги, порты, подземные и наземные коммуникации, объекты культурного наследия).

Напомним, сегодня парламент окончательно принял законопроект Кабинета министров №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных". Законом предусматривается, что все пространственные данные являются открытыми и бесплатными. Координировать деятельность системы НИГД будет правительство, а также созданный в дальнейшем консультативно-совещательный орган.

В первом чтении проект закона был проголосован в начале декабря прошлого года.