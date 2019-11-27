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Кабмин уволил главу "Энергоатома"

Новости » Общество     27.11.2019 - 15:36
Кабмин уволил главу "Энергоатома"
Фото: Юрий Недашковский (из открытых источников)

Соответствующее решение было принято сегодня

В среду, 27 ноября, Кабинет министров Украины уволил главу государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.

Недашковский ранее возглавлял "Энергоатом" - с июля 2000 года по июнь 2002-го, с февраля 2005-го по октябрь 2006 года и с июня 2008-го до увольнения 20 августа 2012 года. Он также возглавлял Хмельницкую АЭС (1999-2000гг), на которой проработал с 1983 года по 2000 год и занимал должность замминистра топлива и энергетики (с октября 2006 года по июнь 2008года).

Как сообщалось, отставку Недашковского инициировал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин согласовал реорганизацию государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Предприятие вошло в состав "Энергоатома".

Напомним, в начале июня правительство возложило на "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго" публичные специальные обязательства (PSO) по поставке электроэнергии населению с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года.

Также РБК-Украина сообщало, что в Украине с 1 июля 2019 года. заработала новая модель рынка электроэнергии.

В Украине запустят лицензирование ядерного топлива из США "ВостГОК" войдет в состав "Энергоатома"
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