Кабмин уволил двух заместителей главы Минфина и назначил двух

Кабмин назначил Верланова и Джигира на должности замглавы Минфина

Кабинет министров уволил заместителей главы Министерства финансов Юрия Буцу и Сергея Марченко. Такое решение правительство приняло на своем заседании в четверг, 26 июля, передает пресс-служба Министерства финансов.

Кабмин при этом назначил Юрия Буцу правительственным уполномоченным по вопросам управления государственным долгом.

Согласно сообщению Минфина, на должность заместителя главы министерства Кабмин назначил Сергея Верланова.

"26 июля по представлению и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой Кабинет министров назначил на должность заместителя министра финансов Сергея Верланова", - подчеркивается в сообщении.

Указано, что на должности Верланов убудет заниматься вопросами налоговой и таможенной политики, реформой Государственной фискальной службы и таможенной службы, финансовыми расследованиями.

"Министерство финансов приветствует это решение правительства и благодарит за содействие в формировании в Минфине профессиональной команды единомышленников", - говорится в сообщении Министерства финансов.

Напомним, 4 июля по представлению Маркаровой Кабинет министров назначил на должность заместителя главы Минфина Юрия Гелетия.

Как писало РБК-Украина, на внеочередном заседании Кабмина 7 июня Оксану Маркарову назначили исполняющим обязанности министра финансов.