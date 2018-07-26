Кабмін звільнив двох заступників голови Мінфіну та призначив одного

Кабмін призначив Верланова на посаду замголови Мінфіну

Кабінет міністрів звільнив заступників голови Міністерства фінансів Юрія Буцу та Сергія Марченка. Таке рішення уряд прийняв на своєму засіданні у четвер, 26 липня, передає прес-служба Міністерства фінансів.

Кабмін при цьому призначив Юрія Буцу урядовим уповноваженим з питань управління державним боргом.

Відповідно до повідомлення Мінфіну, на посаду заступника голови міністерства Кабмін призначив Сергія Верланова.

"26 липня за поданням в.о. міністра фінансів Оксани Маркарової Кабінет міністрів призначив на посаду заступника міністра фінансів Сергія Верланова", - підкреслюється у повідомленні.

Вказано, що на посаді Верланов буде займатися питаннями податкової та митної політики, реформою Державної фіскальної служби і митної служби, фінансовими розслідуваннями.

"Міністерство фінансів вітає це рішення Уряду та дякує за сприяння у формуванні в Мінфіні професійної команди однодумців", - сказано у повідомленні Міністерства фінансів.

Нагадаємо, 4 липня за поданням Маркарової Кабінет міністрів призначив на посаду заступника глави Мінфіну Юрія Гелетія.

Як писало РБК-Україна, на позачерговому засіданні Кабміну 7 червня Оксану Маркарову призначили виконуючою обов'язки міністра фінансів.