Божок подал в отставку с должности замминистра иностранных дел
Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок подал в отставку с должности. Он уходит по собственному желанию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет бок о бок стояли на защите интересов Украины на международной арене", - отметил он.
Подав у відставку.— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) December 2, 2021
Чому? Прийде час, розповім.
Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені.
Честь маю! pic.twitter.com/aId5i86YXR
Напомним, Божок был назначен заместителем министра иностранных дел в марте 2019 года еще при министре Павле Климкине. До этого его указом тогдашнего президента Петра Порошенко уволили с должности главы Службы внешней разведки.
Летом 2020 года стало известно, что Божок фигурирует в одном из уголовных дел против Порошенко, из-за чего замглавы МИД просил отстранить его на время расследования.