Божок подал в отставку с должности замминистра иностранных дел

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок подал в отставку с должности. Он уходит по собственному желанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет бок о бок стояли на защите интересов Украины на международной арене", - отметил он.

Напомним, Божок был назначен заместителем министра иностранных дел в марте 2019 года еще при министре Павле Климкине. До этого его указом тогдашнего президента Петра Порошенко уволили с должности главы Службы внешней разведки.

Летом 2020 года стало известно, что Божок фигурирует в одном из уголовных дел против Порошенко, из-за чего замглавы МИД просил отстранить его на время расследования.