Кабмин увеличил план поступлений от транзита российского газа

Решением предусмотрено увеличение суммы договора "из расчета бронирования мощностей в 2022-2024 годах от 40 млрд куб. метров газа каждый год".

Напомним, согласно договору от 31 декабря 2019 года "Нафтогаз" является компанией-организатором транспортировки российского газа и по заказу "Газпрома" бронирует у ООО "Оператор ГТС Украины" необходимые мощности.

Договор предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году - 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах - 40 млрд куб. м ежегодно.

По данным "Нафтогаза", минимальная гарантированная сумма выручки за услуги организации транспортировки газа "Газпрому" за пять лет составит более 7,1 млрд долларов.