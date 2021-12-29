Уряд збільшив план надходжень від транзиту російського газу

Рішенням передбачено збільшення суми договору "з розрахунку бронювання потужностей у 2022-2024 роках від 40 млрд куб. метрів газу щороку".

Нагадаємо, згідно з договором від 31 грудня 2019 року "Нафтогаз" є компанією-організатором транспортування російського газу і на замовлення "Газпрому" бронює у ТОВ "Оператор ГТС України" необхідні потужності.

Договір передбачає щорічне бронювання потужностей української ГТС для транспортування російського газу: у 2020 році - 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках - 40 млрд куб. м щорічно.

За даними "Нафтогазу", мінімальна гарантована сума виручки за послуги організації транспортування газу "Газпрому" за п'ять років становитиме понад 7,1 млрд доларів.