Кабмин увеличил соцвыплаты детям-сиротам и детям с инвалидностью

Правительство повысит соцвыплаты в 2020 году
Кабинет министров Украины увеличил размер пособия на одного человека для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.
Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 24 декабря.
Согласно решению в 2020 году повысится размер выплат следующим категориям:
Напомним, ранее сообщалось, что правительство частично погасило задолженность по выплате зарплаты шахтерам. 23 декабря казначейство перечислило 322 миллиона гривен на погашение задолженности.
Также РБК-Украина писало, что Кабмин запустил пилотный проект "Check", который позволит использовать безбумажные квитанции.