Кабмін збільшив соціальні виплати дітям-сиротам та дітям з інвалідністю

Уряд підвищить соцвиплати в 2020 році
Кабінет міністрів України збільшив розмір допомоги на одну людину для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу правительства.
Відповідне рішення Кабмін прийняв на засіданні 24 грудня.
Згідно з рішенням 2020 року підвищиться розмір виплат таким категоріям:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд частково погасило заборгованість по виплаті зарплати шахтарям. 23 грудня казначейство перерахувало 322 мільйони гривень на погашення заборгованості.
Також РБК-Україна писало, що Кабмін запустив пілотний проект "Check", який дозволить використовувати безпаперові квитанції.