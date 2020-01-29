Кабмин увеличил штрафы за ложный вызов полиции и "скорой помощи"

Кабинет министров увеличил штрафы за заведомо ложный вызов полиции, "скорой помощи" или аварийных служб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Так, теперь штраф за ложный вызов специальных служб составит от 3400 до 10200 гривен. Ранее он составлял от 51 до 119 гривен.

"Усиление ответственности должно повысить уровень правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, а также уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровья'ю людей", - говорится в сообщении.

Напомним, правительство также увеличило штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Отныне минимальный штраф за административные правонарушения составит 510 гривен, а максимальный - 8500 гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство внутренних дел Украины инициирует рассмотрение вопроса о повышении штрафов за отдельные нарушения Правил дорожного движения. Отмечалось, что наказание за превышение скорости может вырасти из 510 грн до 3400 грн.

Кроме этого, в украинском МВД собираются рассмотреть вопрос о повышении штрафов за отдельные нарушения Правил дорожного движения. Отмечалось, что наказание за превышение скорости может вырасти из 510 грн до 3400 грн.

Также сообщалось, что в украинском правительстве в вопросе штрафов владельцев "евроблях" достигли компромисса, по условиям которого штрафы откладываются до принятия закона о доступной растаможке.