Кабмін збільшив штрафи за хибний виклик поліції і "швидкої допомоги"

Кабінет міністрів збільшив штрафи за завідомо неправдивий виклик поліції, швидкої допомоги або аварійних служб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Відтепер штраф за неправдивий виклик спеціальних служб складе від 3400 до 10200 гривень. Раніше він становив від 51 до 119 гривень.

"Посилення відповідальності має підвищити рівень правової та громадянської свідомості посадових осіб і громадян, а також зменшити кількість правопорушень, що становлять загрозу життю і здоров'ю людей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, уряд також збільшив штрафи за порушення правил пожежної безпеки. Відтепер мінімальний штраф за адміністративні правопорушення становитиме 510 гривень, а максимальний - 8500 гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ України ініціює розгляд питання про підвищення штрафів за окремі порушення Правил дорожнього руху. Зазначалося, що покарання за перевищення швидкості може вирости з 510 грн до 3400 грн.

Крім цього, в українському МВС збираються розглянути питання про підвищення штрафів за окремі порушення Правил дорожнього руху. Зазначалося, що покарання за перевищення швидкості може вирости з 510 грн до 3400 грн.

Також повідомлялося, що в українському уряді в питанні штрафів власників "євроблях" досягли компромісу, за умовами якого штрафи відкладаються до прийняття закону про доступне розмитнення.