Иллюстративное фото (torange.biz)

Макимальный штраф составит 8500 гривен

Правительство увеличило штрафы за нарушение правил пожарной безопасности до 8500 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Так, отныне минимальный штраф за административные правонарушения составит 510 гривен, а максимальный - 8500 гривен. До этого штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 гривен, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривен.

"Усиление ответственности должно повысить уровень правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, а также уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровья'ю людей", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство внутренних дел Украины инициирует рассмотрение вопроса о повышении штрафов за отдельные нарушения Правил дорожного движения. Отмечалось, что наказание за превышение скорости может вырасти из 510 грн до 3400 грн.

Также сообщалось, что водители смогут платить штрафы за нарушение ПДД в приложении "Дія". В приложении будут появляться сообщения о штрафах, выписанные патрульными на месте остановки автомобиля, и зафиксированные в автоматическом режиме или в режиме фотосъемки.