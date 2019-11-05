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Кабмін збільшив витрати на соціальну сферу в держбюджеті-2020

Новини » Економіка     05.11.2019 - 11:43
Кабмін збільшив витрати на соціальну сферу в держбюджеті-2020
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

На соцсферу виділять майже 300 млрд грн

Кабінет міністрів збільшив витрати на соціальну сферу в проекті державного бюджету на 2020 рік до другого читання. Про це на презентації проекту держбюджету-2020 сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно з проектом держбюджету, на соціальну сферу виділено 293 млрд грн.

Кабмін збільшив витрати на соціальну сферу в держбюджеті-2020

"Наступна стаття - соціальне забезпечення. Дохід кожної людини в Україні не повинен бути менше ніж реальний прожитковий мінімум. Всі, хто потребують субсидії в цьому опалювальному сезоні - всі їх отримають", - заявив Гончарук.

Кабмін збільшив витрати на соціальну сферу в держбюджеті-2020

Як зазначив Гончарук, завдання по субсидіях полягає в тому, щоб малозабезпечених сім'я не витрачали на ЖКГ більше 15% свого сукупного доходу.

Щодо пенсій Гончарук заявив, що пенсії будуть індексовані. "Зростуть не сильно. Для цього потрібен ресурс. Треба, щоб економіка зростала значно швидше", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, в проекті державного бюджету на 2020 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі передбачено 47,6 млрд грн, що на 8,4 млрд грн менше, ніж у 2019 році.

Зазначимо, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у вересні 2019 року отримували 2335,8 тис. домогосподарств.

Держбюджету з початку року недоотримав 5,5% доходів Уряд затвердить остаточний текст Держбюджету-2020 на вихідних, - Гончарук
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