Доходы Пенсионного фонда выросли почти на 20%

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

ПФУ обнародовал данные за третий квартал 2019 года

Доходы Пенсионного фонда Украины за июль-сентябрь 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросли на 19,2% с 85,5 млрд грн до 101,9 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ в Facebook.

По данным пресс-службы, собственные доходы ПФУ выросли за третий квартал на 19,7% - 49,8 млрд грн до 59,6 млрд грн.

В то же время расходы из госбюджета на покрытие дефицита ПФУ выросли на 18,5% с 35,7 млрд грн до 42,3 млрд грн.

Напомним, согласно проекту государственного бюджета на 2020 год, финансирование Пенсионного фонда Украины из бюджета составит 172,6 млрд грн.

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,4 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2019 средняя пенсия составляла 2 646 грн или 95 долларов (в 2018 году - 42% чистой средней заработной платы, с которой уплачены взносы).

Согласно проекту государственного бюджета Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.