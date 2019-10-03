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Доходы Пенсионного фонда выросли почти на 20%

Новости » Экономика    03.10.2019 - 15:43
Доходы Пенсионного фонда выросли почти на 20%
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

ПФУ обнародовал данные за третий квартал 2019 года

Доходы Пенсионного фонда Украины за июль-сентябрь 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросли на 19,2% с 85,5 млрд грн до 101,9 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ в Facebook.

По данным пресс-службы, собственные доходы ПФУ выросли за третий квартал на 19,7% - 49,8 млрд грн до 59,6 млрд грн.

В то же время расходы из госбюджета на покрытие дефицита ПФУ выросли на 18,5% с 35,7 млрд грн до 42,3 млрд грн.

Доходы Пенсионного фонда выросли почти на 20%

Напомним, согласно проекту государственного бюджета на 2020 год, финансирование Пенсионного фонда Украины из бюджета составит 172,6 млрд грн.

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,4 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2019 средняя пенсия составляла 2 646 грн или 95 долларов (в 2018 году - 42% чистой средней заработной платы, с которой уплачены взносы).

Согласно проекту государственного бюджета Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.

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