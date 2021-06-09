UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кабмин утвердил взаимное признание водительских удостоверений между Украиной и ОАЭ

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины утвердил меморандум между Министерством внутренних дел Украины и МВД Объединенных Арабских Эмиратов. Документ предусматривает взаимное признание и обмен удостоверений водителя.

Решение принято на заседании правительства 9 июня.

Согласно меморандуму, обмен удостоверений осуществляется без необходимости прохождения соответствующего практического и теоретического экзаменов.

Напомним, с 1 июня Италия перестала признавать украинские водительские удостоверения.

В то же время в МВД заявляли, что Украина и Италия должны продлить соглашение о взаимном признании водительских удостоверений уже в июне этого года.

Добавим, украинцы получили возможность обменять свои водительские права в Британии без экзаменов.

Напомним, Министерство внутренних дел Украины предупредило о возможном прекращении выдачи водительских удостоверений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины водительские права