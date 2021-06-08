МВД предупредило о перебоях с выдачей водительских прав и назвало причину

Министерство внутренних дел Украины предупредило о возможном прекращении выдачи водительских удостоверений. Также могут быть перебои с предоставлением услуг по регистрации и перерегистрации транспортных средств.

Об этом говорится на сайте Главного сервисного центра МВД.

Как пояснили в ведомстве, проблемы с предоставлением услуг связаны с перебоями в поставках бланковой продукции в местные сервисные центры.

"По информации Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" возобновление изготовления бланков свидетельств о регистрации транспортных средств планируется ориентировочно через 2 дня", - отметили в сервисном центре.

О возобновлении предоставления услуг в министерстве обещают сообщать на веб-сайтах региональных сервисных центров МВД.