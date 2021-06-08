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МВД предупредило о перебоях с выдачей водительских прав и назвало причину

Новина українською →
Украина, Вторник 08 июня 2021 15:40
МВД предупредило о перебоях с выдачей водительских прав и назвало причину Фото: МВД предупредило о перебоях с выдачей водительских прав (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство внутренних дел Украины предупредило о возможном прекращении выдачи водительских удостоверений. Также могут быть перебои с предоставлением услуг по регистрации и перерегистрации транспортных средств.

Об этом говорится на сайте Главного сервисного центра МВД.

Как пояснили в ведомстве, проблемы с предоставлением услуг связаны с перебоями в поставках бланковой продукции в местные сервисные центры.

"По информации Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" возобновление изготовления бланков свидетельств о регистрации транспортных средств планируется ориентировочно через 2 дня", - отметили в сервисном центре.

О возобновлении предоставления услуг в министерстве обещают сообщать на веб-сайтах региональных сервисных центров МВД.

Напомним, с 1 июня Италия перестала признавать украинские водительские удостоверения.

В то же время в МВД заявляли, что Украина и Италия должны продлить соглашение о взаимном признании водительских удостоверений уже в июне этого года.

Добавим, украинцы получили возможность обменять свои водительские права в Британии без экзаменов.

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