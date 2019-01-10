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Кабмин утвердил требования к членам комиссии по отбору в набсовет госбанка

Новости » Политика    10.01.2019 - 14:57
Кабмин утвердил требования к членам комиссии по отбору в набсовет госбанка
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Правительство выдвинуло требования к составу соответствующих конкурсных комиссий

Кабинет министров Украины утвердил требования к членам конкурсной комиссии по определению претендентов на должности независимых членов наблюдательного совета государственного банка. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, члены конкурсной комиссии должны иметь полное высшее образование, безупречную деловую репутацию, опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, опыт в финансовой сфере не менее 3 лет, отсутствие непогашенной судимости и штрафов за коррупцию.

Членом конкурсной комиссии не сможет стать лицо, которое в течение последних 5 лет было руководителем госбанка или его дочернего предприятия, филиала и т.д.; в течение трех последних лет было работником госбанка и получало от него существенные доходы, кроме вознаграждения за выполнение функций члена наблюдательного совета; является аудитором или консультантом госбанка.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в декабре правительство внесло в Верховную раду законопроект о полномочиях наблюдательных советов государственных компаний.

Отметим, в Украине в 2019 году планируется сформировать наблюдательные советы еще пяти крупных государственных компаний.

 

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Новости Украины Кабинет Министров Украинынабсоветгосбанк
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