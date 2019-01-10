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Кабмін затвердив вимоги до членів комісії з відбору до наглядової ради держбанку

Новини » Політика    10.01.2019 - 14:57
Кабмін затвердив вимоги до членів комісії з відбору до наглядової ради держбанку
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Уряд висунув вимоги до складу відповідних конкурсних комісій

Кабінет міністрів України затвердив вимоги до членів конкурсної комісії щодо визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, члени конкурсної комісії повинні мати повну вищу освіту, бездоганну ділову репутацію, досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років, досвід у фінансовій сфері не менше 3 років, відсутність непогашеної судимості і штрафів за корупцію.

Членом конкурсної комісії не зможе стати особа, яка протягом останніх 5 років було керівником держбанку або його дочірнього підприємства, філії і т. д.; протягом трьох останніх років було працівником держбанку і отримувало від нього суттєві доходи, крім винагороди за виконання функцій члена наглядової ради; є аудитором або консультантом держбанку.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, у грудні уряд вніс до Верховної ради законопроект про повноваження наглядових рад державних компаній.

Відзначимо, в Україні в 2019 році планується сформувати наглядові ради ще п'яти великих державних компаній.

 

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