Кабмін затвердив вимоги до членів комісії з відбору до наглядової ради держбанку

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Уряд висунув вимоги до складу відповідних конкурсних комісій

Кабінет міністрів України затвердив вимоги до членів конкурсної комісії щодо визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, члени конкурсної комісії повинні мати повну вищу освіту, бездоганну ділову репутацію, досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років, досвід у фінансовій сфері не менше 3 років, відсутність непогашеної судимості і штрафів за корупцію.

Членом конкурсної комісії не зможе стати особа, яка протягом останніх 5 років було керівником держбанку або його дочірнього підприємства, філії і т. д.; протягом трьох останніх років було працівником держбанку і отримувало від нього суттєві доходи, крім винагороди за виконання функцій члена наглядової ради; є аудитором або консультантом держбанку.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, у грудні уряд вніс до Верховної ради законопроект про повноваження наглядових рад державних компаній.

Відзначимо, в Україні в 2019 році планується сформувати наглядові ради ще п'яти великих державних компаній.