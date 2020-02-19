Кабмин утвердил программу обеспечения жильем военных и переселенцев

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Для обеспечения этих категорий жильем нужно не менее 189 млрд гривен

Кабинет министров Украины одобрил программу жилищного обеспечения внутренне перемещенных лиц и лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В правительстве отмечают, что существующая система обеспечения жильем опирается на подходы, определенные еще в Жилищном кодексе Украинской ССР. Эти подходы с учетом недостаточных финансовых возможностей государства обусловили бесперспективное ожидание получения бесплатного жилья и безрезультатного пребывания украинцев на учете.

Таким образом, по состоянию на 1 августа 2019 на квартирном учете пребывали более 20 тыс. участников АТО/ООС, более 3 тыс. участников АТО/ООС из числа переселенцев и более 7 тыс. воинов-интернационалистов.

Кроме того, по данным правительства, на сегодня зарегистрировано более 1,4 млн переселенцев, в отношении которых не определены возможности доя реализации прав на жилье.

В Кабмине подсчитали, что для обеспечения жильем вышеуказанных категорий необходимо минимум 13,8 млн квадратных метров жилья общей стоимостью 189 млрд гривен.

Фото: концепция государственной программы

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области построят городок для переселенцев из Крыма. Предполагается, что в нем смогут разместиться более 500 семей.