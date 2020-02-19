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Кабмін затвердив програму забезпечення житлом військових та переселенців

Новини » Політика     19.02.2020 - 12:45
Кабмін затвердив програму забезпечення житлом військових та переселенців
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Для забезпечення цих категорій житлом потрібно не менше 189 млрд гривень

Кабінет міністрів України схвалив програму житлового забезпечення внутрішньо переміщених осіб та осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

В уряді відзначають, що існуюча система забезпечення житлом спирається на підходи, визначені ще у Житловому кодексі Української РСР. Ці підходи з урахуванням недостатніх фінансових можливостей держави зумовили безперспективне очікування отримання безоплатного житла і безрезультатного перебування українців на обліку.

Таким чином, станом на 1 серпня 2019 на квартирному обліку перебували понад 20 тис. учасників АТО/ООС, понад 3 тис. учасників АТО/ООС з числа переселенців і понад 7 тис. воїнів-інтернаціоналістів.

Крім того, за даними уряду, на сьогодні зареєстровано понад 1,4 млн переселенців, щодо яких не визначено можливості для реалізації прав на житло.

У Кабміні підрахували, що для забезпечення житлом зазначених категорій необхідно мінімум 13,8 млн квадратних метрів житла загальною вартістю 189 млрд гривень.

Фото: концепція державної програми

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Херсонській області побудують містечко для переселенців з Криму. Передбачається, що в ньому зможуть розміститися понад 500 сімей.

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