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Кабмин утвердил правила предоставления услуг по водоснабжению

Новости » Экономика    05.07.2019 - 18:53
Кабмин утвердил правила предоставления услуг по водоснабжению
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документом также утверждаются типовые договоры о предоставлении соответствующих услуг

Кабинет министров одобрил проект постановления об утверждении правил предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению. Такое решение правительство приняло в ходе сегодняшнего заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

Принятие постановления позволит урегулировать отношения между субъектом хозяйствования, предметом деятельности которого является предоставление услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению, и потребителем, который получает или намеревается получать услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению.

Законом "О жилищно-коммунальных услугах" предусмотрено, что договоры о предоставлении жилищно-коммунальных услуг заключаются в соответствии с типовыми или примерными договорами, утвержденными Кабмином или другими уполномоченными законом государственными органами в соответствии с законом.

Согласно ч.1 статьи 4 Закона о ЖКУ к полномочиям правительства относится утверждение правил предоставления (поставки) коммунальных услуг (кроме услуг по поставке на распределение природного газа и по снабжению и распределению электрической энергии) и услуг по управлению многоквартирным домом, а также утверждение типовых договоров о предоставлении (поставке) КУ и услуг по управлению многоквартирным домом.

Проектом постановления в частности утверждаются:

  • правила предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу;
  • типовой договор о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению, водоотведению индивидуальным потребителям (по обслуживанию внутридомовых сетей);
  • типовой договор о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению, водоотведению индивидуальным потребителям (без обслуживания внутридомовых сетей);
  • типовой договор с коллективным потребителем о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу;
  • типовой договор о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу потребителям жилого дома и других строений, помещений, у которых есть самостоятельные объекты недвижимого имущества.

Напомним, Кабмин предлагает Верховной раде принять законопроект, которым предусматривается открытие данных всех поставщиков жилищно-коммунальных услуг.

Как писало РБК-Украина ранее, правительство в пятницу, 5 июля, открыло реестр владельцев теплокоммунэнерго по всей стране и начал массовые проверки формирования тарифов на местах.

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