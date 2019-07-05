Кабмін затвердив правила надання послуг з водопостачання

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом також затверджуються типові договори про надання відповідних послуг

Кабінет міністрів схвалив проект постанови про затвердження правил надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Таке рішення уряд прийняв на сьогоднішньому засіданні, передає кореспондент РБК-Україна.

Прийняття постанови дозволить врегулювати відносини між суб'єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, і споживачем, який отримує або має намір отримувати послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Законом "Про житлово-комунальні послуги" передбачено, що договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових або примірних договорів, затверджених Кабміном або іншими уповноваженими законом державними органами відповідно до закону.

Відповідно до ч.1 статті 4 закону про ЖКП до повноважень уряду належить затвердження правил надання (постачання) комунальних послуг (крім послуг з постачання на розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) та послуг з управління багатоквартирним будинком, а також затвердження типових договорів про надання (постачання) КП та послуг з управління багатоквартирним будинком.

Проектом постанови зокрема затверджуються:

правила надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

типовий договір про надання послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення індивідуальним споживачам (з обслуговування внутрішньобудинкових мереж);

типовий договір про надання послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення індивідуальним споживачам (без обслуговування внутрішньобудинкових мереж);

типовий договір з колективним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

типовий договір про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення споживачам житлового будинку та інших будівель, приміщень, у яких є самостійні об'єкти нерухомого майна.

Нагадаємо, Кабмін пропонує Верховній раді прийняти законопроект, яким передбачається відкриття даних усіх постачальників житлово-комунальних послуг.

Як писало РБК-Україна раніше, уряд у п'ятницю, 5 липня, відкрило реєстр власників теплокомуненерго по всій країні і почав масові перевірки формування тарифів на місцях.