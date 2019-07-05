ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін затвердив правила надання послуг з водопостачання

Новини » Економіка    05.07.2019 - 18:53
Кабмін затвердив правила надання послуг з водопостачання
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом також затверджуються типові договори про надання відповідних послуг

Кабінет міністрів схвалив проект постанови про затвердження правил надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Таке рішення уряд прийняв на сьогоднішньому засіданні, передає кореспондент РБК-Україна.

Прийняття постанови дозволить врегулювати відносини між суб'єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, і споживачем, який отримує або має намір отримувати послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Законом "Про житлово-комунальні послуги" передбачено, що договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових або примірних договорів, затверджених Кабміном або іншими уповноваженими законом державними органами відповідно до закону.

Відповідно до ч.1 статті 4 закону про ЖКП до повноважень уряду належить затвердження правил надання (постачання) комунальних послуг (крім послуг з постачання на розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) та послуг з управління багатоквартирним будинком, а також затвердження типових договорів про надання (постачання) КП та послуг з управління багатоквартирним будинком.

Проектом постанови зокрема затверджуються:

  • правила надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;
  • типовий договір про надання послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення індивідуальним споживачам (з обслуговування внутрішньобудинкових мереж);
  • типовий договір про надання послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення індивідуальним споживачам (без обслуговування внутрішньобудинкових мереж);
  • типовий договір з колективним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;
  • типовий договір про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення споживачам житлового будинку та інших будівель, приміщень, у яких є самостійні об'єкти нерухомого майна.

Нагадаємо, Кабмін пропонує Верховній раді прийняти законопроект, яким передбачається відкриття даних усіх постачальників житлово-комунальних послуг.

Як писало РБК-Україна раніше, уряд у п'ятницю, 5 липня, відкрило реєстр власників теплокомуненерго по всій країні і почав масові перевірки формування тарифів на місцях.

Раді пропонують відкрити дані всіх постачальників комунальних послуг Уряд схвалив залучення кредиту ЄБРР на модернізацію електромереж
Новини України Кабінет Міністрів Україниводоснабжение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся