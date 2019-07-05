Раде предлагают открыть данные всех поставщиков коммунальных услуг

Фото: Павел Петренко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Министерство юстиции подготовило соответствующий законопроект

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект, которым предусматривается открытие данных всех поставщиков жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий проект в ходе заседания правительства представил министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы должны принять системное решение на уровне закона, которое уберет фактически эти манипуляции, этот оффшорный рай местной власти из украинского законодательства, украинской реальности... Законопроект о деофшоризации и защите прав потребителей в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг", - отметил глава Минюста.

Так, документом предлагается закрепить создание публичного реестра исполнителей коммунальных услуг.

"На уровне закона закрепить создание публичного реестра исполнителей коммунальных услуг, который должен содержать информацию о всех учредителях, участниках, владельцах акций, структуре собственности таких компаний и конечных бенефициарах исполнителей коммунальных услуг. Не только тех услуг, которые касаются тепла... я уверен, что такая же вакханалия есть с поставкой холодной воды и другими коммунальными услугами... Предлагается, чтобы Министерство юстиции вело этот публичный реестр", - заявил Петренко.

Он также отметил, что проектом предусматривается запретить выступать учредителями юрлиц-исполнителей коммунальных услуг юридическим лицам, которые зарегистрированы в оффшорных зонах. При этом перечень оффшорных зон определяется решениями Кабинета министров.

"Запретить возможность контролировать теплоснабжающие компании и компании, которые поставляют коммунальные услуги, представителям государства-агрессора", - добавил министр.

Петренко призвал внести документ в Раду как неотложный. В свою очередь глава правительства Владимир Гройсман поддержал эту инициативу.

"Есть время до начала отопительного сезона, чтобы проанализировать, ревизовать все тарифы, которые вы выставляете, и привести их в соответствие, а это значит к уменьшению. Если есть законопроект готовый у Министерства юстиции, я бы предложил, чтобы Министерство юстиции его дооформило. И мы его внесем, я подпишу, в украинский парламент... Тогда есть предложение принять это решение. Принимается? С Минфином согласовать законопроект", - прокомментировал премьер-министр.

Напомним, Кабмин в пятницу, 5 июля, открыл реестр владельцев теплокоммунэнерго по всей стране и начал массовые проверки формирования тарифов на местах.

Как писало РБК-Украина ранее, на прошлой неделе Гройсман поручил Минрегиону и Государственной аудиторской службе провести аудит всех ТКЭ по поводу объективности существующей стоимости тепла и воды. Также глава Кабмина анонсировал обнародование всех владельцев ТКЭ.

Подчеркнем, правительство установило предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги для украинцев на отопительный сезон 2019-2020 годов.