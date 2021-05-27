Кабмин утвердил постановление для свободного доступа украинцев к кадастрам

Принятый документ определяет состав базовых геопространственных данных и геопространственных данных, определенных законом; органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и других держателей, ответственных за создание и обновление геопространственных данных и метаданных.

В постановлении прописан перечень оснований для отказа отображать пространственные данные и метаданные на национальном геопортале.

Определены требования по производству, обновлению, обработке, хранению, поставке и использованию геопространственных данных национальной инфраструктуры геопространственных данных.

"Реализация постановления позволит создать современные сервисы геопространственных данных для обеспечения украинцам бесплатного и свободного онлайн-доступа к высококачественным, актуальных и достоверным геопространственным данным, метаданным и другой географической информации", - пояснили в правительстве.