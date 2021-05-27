Кабмін затвердив постанову для вільного доступу українців до кадастрів

Кабінет міністрів затвердив постанову про порядок функціонування національної інфраструктури геопросторових даних. Це рішення є ще одним кроком для забезпечення функціонування геопорталу просторових даних та надання українцям вільного доступу до кадастрів.
Про це повідомляє урядовий портал.
Ухвалений документ визначає склад базових геопросторових даних та геопросторових даних, визначених законом; органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші держателі, відповідальних за створення та оновлення геопросторових даних та метаданих.
У постанові прописаний перелік підстав для відмови відображувати геопросторові дані та метадані на національному геопорталі.
Визначені вимоги щодо виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних.
"Реалізація постанови дозволить створити сучасні сервіси геопросторових даних для забезпечення українцям безкоштовного та вільного онлайн-доступу до високоякісних, актуальних і достовірних геопросторових даних, метаданих та іншої географічної інформації", - пояснили в уряді.
Нагадаємо, у червні 2020 року закон "Про національну інфраструктуру геопросторових даних" набув чинності. Його ввели у дію з 1 січня цього року.
Як писало РБК-Україна, 13 квітня минулого року Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект Кабміну №2370, ухвалення документа відбулося без обговорення. На початку травня 2020-го закон підписав глава держави Володимир Зеленський.
Так, парламент на початку грудня 2019 року схвалив за основу в першому читанні законопроект №2370, яким пропонується відкрити українцям доступ у кадастри.