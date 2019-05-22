Кабмин утвердил порядок верификации льгот и субсидий Минфином

Кабинет министров на своем заседании 22 мая внес изменения в Порядок проведения верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат. Текст проекта постановления есть в распоряжении РБК-Украина.

На заседании без обсуждения были приняты несколько постановлений Кабмина, которые списком зачитал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Решения приняты", - сказал премьер.

Согласно постановлению, Министерство финансов будет получать информацию, необходимую для верификации и мониторинга государственных выплат, которая влияет на определение права на получение и размер таких выплат, в том числе персональные данные.

Эту информацию будут обязаны подавать органы, которые осуществляют государственные выплаты, а также центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, банки, фонды общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, учреждения, организации и предприятия, входящие в сферу управления государственных органов, которые являются владельцами, распорядителями и/или администраторами автоматизированных информационных систем, реестров, баз данных информации о реципиентах.

Напомним, 23 декабря глава государства Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины".

Законом определяется, что при осуществлении полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства в части верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других соцвыплат, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного социального и пенсионного госстрахования, с целью обеспечения адресности и недопущения назначения, начисления и/или совершения неправомерных социальных выплат Минфин имеет право на бесплатное получение информации, которая содержит банковскую тайну, персональные данные, и доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, владельцем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления Для получения и обработки таких персональных данных Минфину не требуется получения на это согласия физлиц.