Минфин возобновил верификацию льгот и субсидий

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Перерыв в верификации был вызван решением Конституционного суда

Министерство финансов Украины возобновило верификацию выплат гражданам социальной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Как отметили в министерстве, это стало возможным благодаря изменениям в Бюджетный кодекс, которые позволяют получение персональных данных при верификации и мониторинге государственных выплат (законопроект №9084).

Учитывая решение Конституционного суда, с 11 октября 2018 года, Минфин не получал новые данные из реестров для проверки информации, представленной получателями социальной помощи, на соответствие критериям, определенным законодательством. "За это время вероятные неправомерные выплаты оцениваются в свыше 171 млн грн", - подсчитали в министерстве.

По данным пресс-службы, с начала этого года Минфин предоставил 7,5 млн рекомендаций по 6 млн получателям социальной помощи. "Благодаря верификации в 2017-2018 годах удалось предотвратить неэффективное использование минимум 14 млрд грн", - утверждают в министерстве.

Сейчас Минфин разработал и подал на рассмотрение правительства проект закона "О верификации и мониторинге государственных выплат".

Напомним, 23 декабря глава государства Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины".

Законом определяется, что при осуществлении полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства в части верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других соцвыплат, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного социального и пенсионного госстрахования, с целью обеспечения адресности и недопущения назначения, начисления и/или совершения неправомерных социальных выплат Минфин имеет право на бесплатное получение информации, которая содержит банковскую тайну, персональные данные, и доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, владельцем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления Для получения и обработки таких персональных данных Минфину не требуется получения на это согласия физлиц.