Кабмін затвердив порядок верифікації пільг і субсидій Мінфіном

Кабінет міністрів на своєму засіданні 22 травня вніс зміни до Порядку здійснення верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат. Текст проекту постанови є у розпорядженні РБК-Україна.

На засіданні без обговорення були ухвалені декілька проектів постанов Кабміну, які списком зачитав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Рішення ухвалені", - сказав прем'єр.

Згідно з постановою, Міністерство фінансів буде отримувати інформацію, необхідну для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, у тому числі персональні дані.

Цю інформацію зобов'язані подавати органи, які здійснюють державні виплати, а також центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, банки, фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, установи, організації і підприємства, що належать до сфери управління державних органів, які є володільцями, розпорядниками та/або адміністраторами автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних інформації про реципієнтів.

Нагадаємо, 23 грудня глава держави Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

Законом визначається, що при здійсненні повноважень по контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соцвиплат, які здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового соціального та пенсійного держстрахування, з метою забезпечення адресності та недопущення призначення, нарахування та/або здійснення неправомірних соціальних виплат Мінфін має право на безкоштовне отримання інформації, яка містить банківську таємницю, персональні дані, і на доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банкам даних, власником (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування. Для отримання і обробки таких персональних даних Мінфін не вимагає отримання на це згоди фізосіб.