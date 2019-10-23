Кабмин утвердил порядок приватизации через ProZorro.Продажи

Кабинет министров Украины утвердил порядок приватизации государственного имущества на электронных аукционах. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что утвержденный порядок отчуждения объектов государственного имущества определяет механизм приватизации путем продажи на электронном аукционе. При этом ответственным за работу такой торговой системы определили "ProZorro. Продажи".

В правительстве отмечают, что порядок отработали в ходе пилотного проекта, в котором приняли участие "Укргаздобыча", "Укрпошта", "Укрэнерго", "Гидроэнерго", ВостГОК, "Киевский метрополитен", "Укрнафта", "ПриватБанк" и другие.

В результате пилотного проекта эти предприятия продали имущество на сумму более 390 млн гривен, в торгах приняли участие более 700 участников, среднее увеличение стартовой цены - почти 26%.

Фото: порядок приватизации на электронных площадках

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин допускает частичную приватизацию "Укрпошты". По словам премьера Алексея Гончарука, правительство рассматривает до десяти государственных предприятий с социально значимыми функциями, к частичной приватизации которых могут привлечь иностранных инвесторов.

Отметим, на прошлой неделе в Украине вступил в силу закон, который отменил перечень запрещенных к приватизации объектов.