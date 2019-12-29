Кабмин утвердил порядок оформления справки, подтверждающей политпреследование граждан РФ

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Постановление было обнародовано 27 декабря

Кабинет министров Украины утвердил порядок организации оформления и выдачи украинскими дипломатическими учреждениями справки, которая подтверждает преследование по политическим убеждениям гражданина Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Урядовий портал".

"Утвердить Порядок оформления и выдачи Министерством иностранных дел, дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины справки, подтверждающей преследование по политическим убеждениям гражданина Российской Федерации в стране своей гражданской принадлежности, прилагается", - говорится в постановлении № 1130 от 27 декабря 2019 года.

Напомним, ранее Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", который позволит упростить получение гражданства военным и беженцам из Российской Федерации.

До этого Зеленский упростил предоставление гражданства Украины россиянам. Речь идет о тех россиян, которые подверглись политическому преследованию.