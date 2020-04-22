Кабмин утвердил порядок использования средств для борьбы с COVID-19

В частности, средства направлены на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек
Кабинет министров утвердил порядок использования денег фонда борьбы с COVID-19. Это решение приняли на заседании Кабмина, передает корреспондент РБК-Украина.
Речь идет о постановлении "Об утверждении порядка использования средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".
Средства фонда будут направляться, в частности, на:
Финансирование будет осуществляться на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств к правительству.
Напомним, Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до 11 мая.
В частности, в принятом постановлении говорится о разрешении перевозки в городском транспорте лиц, которые изъявили желание быть донорами крови; привлечения к работе отдельных категорий работников без прохождения обязательного осмотра; утверждение порядка противоэпидемических мер, связанных с самоизоляцией человека.